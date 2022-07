Marchés : les perspectives et convictions 2022 d'Edmond de Rothschild AM

information fournie par Boursorama • 05/07/2022 à 18:21

Dans ce replay, retrouvez l'intervention de Maguy MacDonald, spécialiste produits chez Edmond de Rothschild Asset Management et de Ludovic Dufour, responsable de l'équipe spécialistes produits. Ils évoquent la diversification plus que jamais cruciale dans le contexte actuel fait d'inflation forte, de remontée des taux et de menace sur la croissance.

La 2e édition du e-salon de l'investisseur individuel BoursoLive-Les Rencontres s'est tenue les 27 et 28 juin. L'occasion d'assister en direct à de nombreuses conférences et tables rondes.