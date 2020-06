Madagascar : 60 ans d'indépendance

France 24 • 26/06/2020 à 23:36

Madagascar a célébré le 60ème anniversaire de son indépendance, avec une cérémonie plus sobre que d'habitude à cause de la crise du coronavirus. Le Burundi a rendu un hommage national au président, Pierre Kurunziza qui est décédé brutalement le 08 juin dernier. Son successeur, visiblement ému, a prononcé une oraison funèbre lors d'une cérémonie dans le centre du pays à Gitega. Culture : la plateforme OAFF, online africain film festival sera désormais disponible toute l'année. L'occasion de découvrir des superbes productions venant du continent et de la diaspora