information fournie par AFP Video • 10/05/2025 à 16:01

Emmanuel Macron, en visite à Kiev, a annoncé samedi que le cessez-le-feu proposé par l'Ukraine et ses principaux alliés, "a vocation à durer trente jours, sur terre, dans les airs et en mer, avec une surveillance assurée principalement par les Etats-Unis d'Amérique et auxquels tous les Européens qui y sont prêts contribueront."