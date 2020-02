Loi sur la citoyenneté en Inde : des violences intercommunautaires font 20 morts à New Delhi

France 24 • 26/02/2020 à 11:32

En Inde, la loi sur la citoyenneté votée par le Parlement et sous l'égide du premier ministre Narendra Modi, fait l'objet de contestations. Depuis plus de deux mois, les opposants manifestent contre cette loi discriminatoire envers les musulmans d'Inde et de ses pays voisins, donnant lieu à de violents heurts intercommunautaires.