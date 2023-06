Le Journal des biotechs : Pier Vincenzo Piazza (Aelis Farma)

information fournie par Boursorama • 27/06/2023 à 11:23

Dans ce numéro spécial du Journal des biotechs, on fait le point sur l'actualité d'Aelis Farma avec son cofondateur et directeur général Pier Vincenzo Piazza.

Un peu plus d'un an après l'introduction en Bourse de la société, il fait le point sur le développement des deux actifs les plus développés de la société : AEF0117 et AEF0217. Il revient également sur la bonne visibilité financière d'Aelis et évoque l'évolution boursière du titre.