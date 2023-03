Le debrief du 29 mars : Paris persiste dans le vert

information fournie par Boursorama • 29/03/2023 à 18:20

Et de trois ! Le CAC 40 signe une nouvelle séance dans le vert et accélère même l'allure, finissant la journée à +1,39% vers les 7.187 points et 3,5 milliards d'euros échangés. Après la période récente de stress, notamment sur les bancaires, les marchés semblent un peu apaisés mais il faudra le confirmer sur les prochaines séances.

En tout cas, c'est le même vent d'optimisme qui flotte outre-Atlantique avec un Dow Jones qui grimpe de 0,5% vers 15h35 à 32.556 points et le Nasdaq qui est à +1% vers les 11.385 points

Valeurs en hausse

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour STMicro. Plus forte baisse du CAC 40 hier, le fabricant de semi-conducteurs domine les débats aujourd'hui. C'est notamment grâce à son concurrent allemand, Infineon, qui a relevé ses objectifs de revenus et de marge pour l'exercice en cours. Une bonne tendance confortée par l'américain Micron qui a, lui aussi, fourni des prévisions plutôt optimistes pour le trimestre entamé.

Belle partie aussi pour Ubisoft. L'éditeur de jeux vidéo qui a par ailleurs annoncé la nomination de Katie Scott, une conceptrice de jeux vidéo ayant plus de dix ans d'expérience dans l'industrie, en tant que vice-présidente Editorial.

Les investisseurs ont également pris la route avec Trigano aujourd'hui alors que le spécialiste du camping car a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 13,2%, à 827 millions d'euros au deuxième trimestre de son exercice 2022-2023 allant de décembre à février. Confiant, le groupe dit "envisager une augmentation de la production et des ventes au second semestre".

De son côté, Antin Infra. Partners rebondit enfin après cinq séances de repli consécutives.

Sur le CAC 40, en plus de STMicro, Veolia et Publicis Groupe se distinguaient alors que les bancaires reprenaient de la hauteur.

Valeurs en baisse

Atos chute lourdement (-16,7%) alors qu'Airbus a décidé de mettre fin à son projet de prise de participation de 29,9% dans Evidian, la future entité qui regroupera les actifs les plus convoités d'Atos tels que la division cybersécurité et les superordinateurs. Pour rappel, les deux groupes avaient annoncé le 16 février être entrés en discussions non exclusives en vue de conclure un accord technologique de long terme. Ils ont toutefois précisé que leurs discussions se poursuivaient sur cet éventuel accord.

Derrière, Orpéa accentue un peu plus son repli chaque jour : -7,12% pour un titre qui cotait 1,81 euro ce soir.

Technip Energies consolide un peu ce qui ne l'empêche pas de gagner +30,2 depuis le début de l'année.

Sur le CAC 40 une seule valeur dans le rouge, et de peu : Orange -0,5%.

