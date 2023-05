le debrief du 24 mai : la baisse s'installe sur le CAC 40

information fournie par Boursorama • 24/05/2023 à 18:00

Toujours dans le rouge et plus qu'hier pour la Bourse de Paris. Oui c'est le même lancement de debrief Bourse qu'hier mais il colle bien à la situation du jour. Le CAC 40 se replie une nouvelle fois -1,7% à la clôture vers les 7.253 points et des volumes un peu plus fournis : 3,8 milliards d'euros échangés. Concrètement, les tractations sans fin et sutout sans avancée notable sur le plafond de la dette américaine commencent à être perçues avec plus d'inquiétude par les marchés à mesure que l'échéance théorique du 1er juin annoncée par Janet Yellen se rapproche.

Sans surprise, les marchés US se replient donc également avec, à 17h45, un Dow Jones à -0,7% vers les 32.828 points et un Nasdaq à -0,8% vers les 12.454 points. La valeur du jour aux Etats-Unis, c'est Kohl's (+8%). La chaîne de grands magasins plébiscitée après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes.

A Paris, peu d'actualité pour expliquer les variations de cours aujourd'hui

Valeurs en hausse

Il n'est pas lourd le palmarès des progression sur le SBF 120, on y retrouve que 5 valeurs : Voltalia, Edenred, Nexans, Eurofins Scientific et Elior.

Sur le SRD, c'est Compagnie des Alpes qui était sur la bonne pente (+5,59%). Le groupe a pourtant dévoilé un résultat net en repli de 5% à 107,6 millions d'euros pour le premier semestre de son exercice 22-23 ainsi qu'une marge brute d'exploitation en retrait de 8,3 points mais c'est plutôt meilleur q'u'attendu...

Valeurs en baisse

Verallia est lanterne rouge du SBF 120 devant Faurecia, pénalisé par des prises de bénéfices, STMicro et Ubisoft

Sur le CAC 40, en plus de STMicro, on retrouve Stellantis et Worldline enregistrent les replis les plus marqués.

LG (redaction@boursorama.fr)