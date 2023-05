Le debrief du 23 mai : la baisse s'accentue à Paris

information fournie par Boursorama • 23/05/2023 à 18:00

Toujours dans le rouge et plus qu'hier pour la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui clôture la journée à -1,33% vers les 7.378 points et 3,2 milliards d'euros échangés. L'indice a notamment été plombé par des statistiques décevantes, notamment le PMI composite en zon euro ressorti en dessous des attentes en mai, et par les valeurs du luxe...

Aux Etats-Unis, on parle toujours entre démocrates et républicains mais concrètement ça n'avance pas beaucoup sur le plafond de la dette. De quoi faire douter les indices boursiers avec un Dow Jones qui est à l'équilibre à 17h45 quand le Nasdaq abandonne 0,1%. On notera que ça vaut en tout cas beaucoup mieux pour la banque régionale PacWest qui reprend 18% après avoir déjà gagné 19,5% hier.

Valeurs en hausse

Société Générale (NDLR : maison mère de Boursorama) termine en tête du SBF 120. L'assemblée générale de la banque se tenait aujourd'hui. Slawomir Krupa succède officiellement à Frédéric Oudéa au poste de directeur général. Hier, ALD, filiale de Société Générale, a par ailleurs annoncé avoir finalisé avec succès l'acquisition de 100% du capital de LeasePlan, l'un des spécialistes mondiaux de la gestion de flotte et de la mobilité.

CGG et TotalEnergies bénéficient du rebond du Brent à plus de 77 dollars le baril.

Sur le CAC 40, en plus de Société Générale et TotalEnergies, Unibail-Rodamco-Westfield et Eurofins Scientific se distinguent alors que le SRD, c'est Bonduelle qui gagne 5,3% alors que le groupe a annoncé la nomination de Xavier Unkovic à la direction générale, nomination qui prendra effet le 1er juin.

Valeurs en baisse

Pour une fois, ce sont les valeurs du luxe, Hermès, LVMH, Christian Dior et Kering qui signent les baisses les plus marquées du SBF 120. Le secteur subit des prises de bénéfices partout en Europe et pour ne rien arranger le bureau de recherche de Deutsche Bank a publié une note sur le secteur sur le secteur jugeant les valorisations «élevées», avec des primes historiques et des actions au plus-haut, ce qui les rend vulnérables à un retournement de situation.

Vivendi aussi décroche nettement. On a appris hier que Vincent Bolloré, a vendu le 16 mai pour un peu plus de 1,5 million d'actions du groupe de média via Compagnie de Cornouaille. Selon ODDO BHF, "cette opération signifie que le groupe ne devrait pas lancer d'offre publique ces prochains semaines lors des annulations de titres par Vivendi", ce qui explique sans doute la réaction du marché.

LG (redaction@boursorama.fr)