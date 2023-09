Le debrief Bourse du 30 septembre : le CAC 40 progresse après des chiffres sur l’inflation meilleurs que prévu.

information fournie par Boursorama • 29/09/2023 à 18:05

La Bourse de Paris s'inscrit en hausse soutenue par la décélération de l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique.

Dans la zone euro, elle diminue à son plus bas niveau en deux ans, se fixant à 4,3% en septembre, nettement en dessous des 5,2% enregistré le mois précédent. Et de l'autre côté de l'Atlantique, l'inflation sous-jacente recule à 3,9%, légèrement en deçà des 4,3% du mois de juillet.

L'indice parisien prenait plus de 1,10% peu avant 16h, mais termine la séance sur une hausse de 0,26% vers les 7.135 points, dans des volumes d'échanges de 3,5 milliards d'euros à la clôture.

Toujours sur le CAC 40, les analystes de Bank of America passent à surpondérer sur le luxe en Europe, cela profite bien évidemment à LVMH qui prend 1,81%, tout comme L'Oréal en hausse de 1,10%. Mais pour cette séance c'est Unibail-Rodamco-Westfield qui prend les devants avec une augmentation de 3,80%, suivi de Teleperformance et Legrand.



A l'inverse TotalEnergies est lanterne rouge et cède 2,06%, on retrouve également Safran et Axa en territoire négatif.



Sur le SBF 120, Trigano se démarque avec une hausse de 8,90%, le fabricant de camping-car a annoncé hier un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, en hausse de 13,2% par rapport à l'année précédente.

Juste derrière Orpea est très bien orienté, tout comme Virbac et Ubisoft.



Puis de l'autre côté, on retrouve Technip Energies en baisse de 2,12%, suivi de Forvia.



Et enfin pour terminer, à la clôture parisienne la Bourse de New York était bien évidemment en hausse, le Nasdaq et le Dow Jones prenait respectivement 1,05 et 0,31%. Puis à noter que Nike progresse de 6,10%, suite à des bénéfices supérieurs aux attentes au premier trimestre de son exercice fiscal.

AM (redaction@boursorama.fr)