Le debrief Bourse du 28 juin : la menace Delta plane sur les marchés

Boursorama • 28/06/2021 à 18:25

Et voilà que les inquiétudes relatives au contexte sanitaire ressurgissent avec la progression du variant Delta qui nécessite dans plusieurs endroits du monde de nouvelles mesures prophylactiques.

A cela, s'ajoute toujours la question de l'inflation très suivie par les marchés. Le moindre signe d'une dynamique de reprise plus rapide que prévu de l'économie pourrait en effet donner lieu à une révision de cette politique monétaire très accommodante qui favorise les marchés actions.

Résultat, le CAC 40 lâche les 6600 points et recule de presque 1% sur la séance.

Du côté des valeurs,

Danone profite d'un relèvement de recommandation de JP Morgan qui passe à "surperformance" contre "neutre" sur le titre et revoit son objectif de cours à la hausse : 75 euros contre 62 euros. Le titre s'offre la plus forte hausse du CAC 40 et gagne 2,19%.

Pernod Ricard est également en progression sur cette séance : + 0,88%, et s'offre une hausse de plus de 5% en une semaine

Les doutes sur la crise favorisent les valeurs dites de croissance comme la tech, ainsi Dassault Systèmes avance de pratiquement 1%.

A l'inverse, la foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield affiche la plus forte baisse : -4,78%, pénalisée par Société Générale qui abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver" et l'objectif de cours à 67,30 euros contre 75,80 euros.

Total Energies est également en repli dans le sillage des cours du pétrole et lâche presque 3%.

Le luxe est de son côté pénalisé par la forte baisse de Burberry après l'annonce du départ de son directeur général. Kering perd par exemple 1,51%.

Sur le SBF 120,

Le cours de Solutions 30 poursuit sa remontée. Le groupe a annoncé la sélection d'un nouveau cabinet d'audit en remplacement d'EY qui s'était dit il y a quelques semaines dans l'impossibilité d'émettre une opinion sur ses comptes.

Neoen retrouve grâce aux yeux des investisseurs avec ce projet d'IPO à la Bourse de Madrid des activités de production d'énergies renouvelables du groupe Accione.

Pendant ce temps, Vallourec dégringole. Un mouvement qui s'explique par des ventes de titres de la part d'actionnaires ayant participé à l'augmentation de capital du groupe en bénéficiant de droits préférentiels de souscription.

Ipsen subit également un repli important sur cette séance, plus de 5% de baisse, après des résultats contrastés d'une étude de phase 3 sur son traitement contre le cancer du foie.

Les craintes concernant le variant Delta pénalisent les valeurs liées au transport et au luxe. Ces craintes jettent en effet un froid sur la saison touristique. ADP lâche plus de 5%.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains qui hésitent sur la marche à suivre après avoir enregistré un nouveau record vendredi pour son indice S&P 500. Les investisseurs scruteront cette semaine attentivement les chiffres officiels de l'emploi attendus vendredi.