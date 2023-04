Le debrief Bourse du 26 avril : la correction s'accélère pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 26/04/2023 à 18:10

Troisième journée dans le rouge à la suite à Paris et un repli qui s'accélère puisque le CAC 40 cède 0,86% à la clôture. Il repasse sous les 7.500 points pour finir vers les 7.467 points et 4,6 milliards d'euros échangés, une séance fournie donc. L'indice a notamment été lesté par Teleperformance et Dassault Systèmes.

Aux Etats-Unis, la tendance est contrastée entre un Dow Jones presque à l'équilibre et un Nasdaq qui gagne 1,2% à 17h45 aidé par Microsoft (+7,9%) qui a publié un 3e trimestre solide, porté par son activité cloud.

Valeurs en hausse

Toujours très volatil, Orpea a nettement rebondi aujourd'hui. Korian aussi se distingue, grâce à une publication trimestrielle appréciée. Le chiffre d'affaires s'est établi à 1,2 milliard d'euros, en croissance de 11,8% et les objectifs annuels ont été confirmés. Le leader européen des maisons de retraite va également changer de nom - pour devenir Clariane - et de statut, adoptant celui d'"entreprise à mission".

Solutions 30 et Casino restent bien orientés.

Sur le CAC 40, Vinci mène la danse après avoir dévoilé une activité en hausse de 14% en données comparables sur les trois premiers mois de l'année, portée notamment par la division "énergies" et la reprise de l'activité dans ses aéroports. Timestriels appréciés aussi pour Carrefour et Orange qui gagnent tous deux autour de 2,1%

Valeurs en baisse

-14,02%, c'est la chute de Teleperformance. Au premier trimestre, le spécialiste des centres d'appels a affiché des revenus en hausse de 1,9% en données comparables, à 2 milliards d'euros, un chiffre inférieur aux attentes. Il par ailleurs abaissé son objectif 2023 d'une croissance de ses revenus à données comparables comprise entre 8 et 10%, contre "autour de 10%" en février. Mais Teleperformance a également fait part de son intention de lancer une OPA sur son homologue luxembourgeoirs Majorel. Un projet d'acquisition à 3 milliards d'euros qui va permettre à Teleperformance de redevenir numéro un mondial dans son secteur mais qui inquiète visiblement les investisseurs...

Rouge vif aussi pour Nexans après la publication trimestrielle. Selon Agefi Dow Jones, c'est un possible pincement des marges dans les mois à venir qui inquiéterait les analystes et le marché.

Ce n'était pas non plus le jour de Dassault Systèmes. Le spécialiste des logiciels 3D a pourtant dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 8%, à 1,43 milliard d'euros au premier trimestre, en ligne avec les attentes. Mais les investisseurs on tiqué sur les ventes de licences qui ont reculé de 10%, en raison d'un environnement plus volatil que prévu en Chine, là où le groupe avait dit tabler sur une baisse entre 2 et 7%.

Sur le CAC 40 en plus de Teleperformance et Dassault Systèmes, Kering aussi était attaqué (-2,3%). Le chiffre d'affaires du groupe de luxe n'a progressé que de 1% au premier trimestre et sa marque phare Gucci a moins bénéficié que ses rivaux du rebond de la consommation en Chine tout en voyant ses revenus décliner aux Etats-Unis.

