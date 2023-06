Le debrief Bourse du 23 juin : une semaine à oublier pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 23/06/2023 à 18:10

Cinq séances dans le rouge, c'est le constat peu brillant de la semaine écoulée pour le CAC 40 qui recule de 3,05% sur la période. Aujourd'hui, il clôture en repli de 0,55% vers les 7.163 points et 2,75 milliards d'euros échangés.

Outre-Atlantique, c'est la même ambiance morose avec, à 17h45, un Dow Jones qui abandonne 0,6% vers les 33.742 points et un Nasdaq à -1,2% vers les 13.465 points. Côté statistiques, l'indice PMI composite s'est replié de 1,4 point, à 53 en juin, marquant ainsi un plus bas de trois mois.

Valeurs en hausse

Pas de mouvements notables sur les valeurs : Dassault Aviation et Ipsen forment le duo de tête sur le SBF 120.

Sur le CAC 40, priorité aux valeurs défensives avec Orange et Sanofi. Axa est également bien orienté.

Valeurs en baisse

C'est une reprise de cotation sanglante pour SES Imagotag : -58,27%. Hier, le titre a été suspendu de cotation après la publication d'un rapport très critique émanant de Gotham City Research remettant en cause le modèle économique du groupe, ainsi que la qualité de ses résultats. Pour rappel, la firme américaine a pour fait d'armes d'avoir fait tomber la société Gowex il y a quelques années, accusée alors d'avoir falsifié ses comptes. Dans un communiqué publié hier soir, le spécialiste des étiquettes électroniques a, lui, dénoncé les "nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions" du rapport de Gotham. Il a indiqué avoir l'intention d'y répondre dans les prochains jours et une réunion est prévue avec les analystes lundi.

Air France-KLM aussi perdait de l'altitude. L'UFC-Que Choisir et 22 autres associations issues de 19 pays ont déposé plainte auprès de la Commission européenne contre 17 compagnies aériennes pour «greenwashing» et «pratiques commerciales trompeuses».

Orpea et Sartorius Stedim Biotech restent également à la peine et sur le CAC 40 ce sont Eurofins Scientific et STMicro qui décrochent le plus.

LG (redaction@boursorama.fr)