Le debrief Bourse du 22 septembre : rassuré par Evergrande, le CAC redémarre

information fournie par Boursorama • 22/09/2021 à 18:30

Les craintes d'un défaut de paiement imminent du géant chinois de la promotion immobilière s'éloignent et cela rassure les marchés.

La principale filiale de China Evergrande a en effet annoncé avoir négocié avec ses créanciers un accord.

Le CAC 40 repart à la hausse et gagne 1,29% pour terminer vers les 6637 points.

Du côté des valeurs,

Ce sont les secteurs qui ont le plus souffert en début de semaine qui s'offrent les plus fortes progressions. A l'instar du secteur des matières premières ou des banques. ArcelorMittal gagne 4,38%, plus forte hausse de l'indice. Société Générale progresse de 3,7%, BNP Paribas de 3,5%.

A la hausse également le luxe soutenu par des notes d'analystes. Barclays annonce entamer le suivi des trois valeurs phares du CAC 40 Hermès, Kering et LVMH. La plus forte hausse est pour Kering qui monte de 2,54%. Barclays entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours fixé à 800 euros.

La tech est a contrario dans le rouge avec Dassault Systèmes qui lâche 1,39%.

De son côté, Eurofins Scientific qui a remplacé Atos au sein du CAC 40 s'offre un début mitigé au sein de l'indice. Le titre lâche 1,44%, plus forte baisse.

Sur le SBF 120, Valneva s'accorde une deuxième séance de rebond.

Les parapétroliers sont portés par la hausse des cours du pétrole au-dessus des 75 dollars le baril de Brent.

A l'inverse, Sopra Steria chute de 3,81% sous l'effet de l'annonce du bureau d'études Stiffel qui a entamé le suivi du titre avec une recommandation vendre et un objectif de cours de 155 euros.

Orpea évolue également en territoire négatif malgré une confirmation de ses objectifs annuels.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains. La Bourse de New York progresse à la faveur d'un apaisement des inquiétudes concernant le promoteur immobilier chinois Evergrande. Les investisseurs attendent maintenant l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed ce soir.