Le debrief Bourse du 22 avril : le rebond se confirme, nouveau record historique pour Hermès

Boursorama • 22/04/2021 à 18:53

Toujours encouragée par les bons résultats d'entreprises, la Bourse de Paris poursuit son rebond.

Le marché est également rassuré par les propos de Christine Lagarde qui tenait sa traditionnelle conférence de presse mensuelle en début d'après-midi. Si la BCE n'a fait aucune nouvelle annonce, elle a toutefois de nouveau maintenu sa politique monétaire très accommodante.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,91% vers les 6267 points.

Du côté des valeurs,

Worldline affiche au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels la plus forte hausse de l'indice : +6,44%. Le titre est notamment soutenu par Oddo BHF qui maintient son opinion de « surperformance » pour viser un objectif de 90 euros, se disant rassuré par la confirmation des objectifs annuels du groupe.

A la faveur d'un relèvement de recommandation, Alstom décolle : +4,45%%. Deutsche Bank passe en effet à l'achat sur le titre et remonte son objectif de cours à 52 euros contre 46 euros.

Veolia s'offre une hausse de 2,77% soutenu par Jefferies qui relève son objectif de cours à 27 euros contre 24 euros.

Enfin, les investisseurs applaudissent l'éclatante santé d'Hermès qui gagne sur la séance 2,19% et touche un nouveau record historique. Le groupe a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 2,08 milliards d'euros, en hausse de 38,4% sur un an en données publiées notamment soutenu par la dynamique des ventes en Chine. UBS a par ailleurs réitéré sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 1 079 euros sur le titre.

Du côté des baisses,

Orange est sanctionné par le marché après avoir fait état d'un léger recul de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre en raison notamment de l'impact de la crise. Le titre lâche 1,62%.

Renault est également en repli : -1,33%, après la publication de ses résultats trimestriels. Si le groupe a renoué avec la croissance organique au premier trimestre, mais son chiffre d'affaires est ressorti inférieur aux attentes des analystes sur cette période.

Sur le SBF 120,

McPhy Energy et Neoen continuent d'être recherchées et affichent les plus fortes hausses.

A l'inverse, Technip Energies est à la peine et ce malgré la confirmation de ses objectifs financiers pour cette année et la publication de résultats en hausse au premier trimestre.

Outre-Atlantique, malgré des chiffres rassurants sur le marché du travail, la Bourse de New York a ouvert en baisse.