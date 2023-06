Le debrief Bourse du 20 juin : le CAC 40 reste mal orienté

information fournie par Boursorama • 20/06/2023 à 18:00

Le CAC 40 clôture cette journée de mardi en léger repli de 0,27%, vers les 7.294 points et 2,9 milliards d'euros échangés. Paris, qui avait réussi à repasser en hausse en début d'après-midi est reparti dans le rouge avec Wall Street et une actualité toujours faible.

Outre-Atlantique, donc ça se replie aussi au sortir d'un long week-end avec un Dow Jones qui cède 0,9% à 17h45 et un Nasdaq à -0,7% vers les 13.593 points.

Valeurs en hausse

C'est Valneva qui arrive en tête du SBF 120. La biotech bénéficie d'un relèvement de recommandation de Kepler Chevreux passé de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours rehaussé de 7,50 à 9 euros. Le bureau d'analyses se dit confiant "dans le potentiel de Valneva à atteindre ses objectifs financiers pour 2023, soutenus par plusieurs catalyseurs clés".

Ca soufflait aussi dans le bon sens pour Neoen. Le producteur d'énergie renouvelable a rehaussé hier son objectif d'excédent brut d'exploitation ajusté pour l'exercice 2025, ce dernier devrait "dépasser 700 millions d'euros" contre une estimation précédente à 600 millions. Dans la foulée, Stifel a réitéré sa recommandation "achat" sur le titre tout en rehaussant son objectif de cours de 36 à 38 euros.

Sur le CAC 40, c'est Sanofi qui se distingue après une décision de justice favorable. Le laboratoire a remporté l'arbitrage lié à Zantac sur la demande d'indemnisation introduite par Boehringer Ingelheim. Thales et Vinci suivent..

Valeurs en baisse

C'est le coup de frein pour les valeurs autos avec les équipementiers Valeo et Forvia sur le SBF 120 et les constructeurs Renault et Stellantis sur le CAC 40

Orpea repart en baisse et le chimiste Arkema est pénalisé par l'avertissement sur résultat de l'allemand Lanxess qui dégringole lui de 15%.

Champion de la volatilité, Rallye reperd 18% sur la le SRD.

