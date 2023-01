Le debrief Bourse du 17 janvier : une séance volatile mais qui se termine bien !

information fournie par Boursorama • 17/01/2023 à 14:03

Ah il fait des dents de scie assez inégales aujourd'hui le graphique du CAC 40 en intraday. L'indice a passé l'essentiel de la matinée dans le rouge. En cause, des statistiques moroses venues de Chine avec une croissance qui est tombée à 3% en en 2022, l'un des niveaux les plus faibles en près de 50 ans sur fond de restrictions sanitaires et de crise du marché immobilier. Mais le CAC 40 a remonté la pente à partir de la mi-journée avant de grimper tout droit au dessus des 7100 points puis redescendre pour finir sa journée à +0,48% vers les 7.077 points et 3,6 milliards d'euros échangés.

Ca devient une habitude en 2023, l'Europe fait mieux que les Etats-Unis où les indices reculent après un week-end de trois jours. A 17h45 le Dow Jones cède 1% vers les 33.955 points et le Nasdaq est en très légère baisse vers les 11.071 points.

A noter la chute de plus de 6% de Goldman Sachs après la publication d'un bénéfice très inférieur aux attentes au quatrième trimestre et des provisions en forte hausse. A l'inverse c'est +6% pour Morgan Stanley malgré un chute de 40% du bénéfice net au dernier trimestre mais des provisions qui restent à un niveau modéré.

Valeurs en hausse

Orpea est une nouvelle fois aux commandes du SBF 120 devant Alten, Vallourec et SES.

Sur le CAC 40, c'est L'Oréal qui a pris la tête des progressions devant STMicro. Barclays a initié la couverture du titre du spécialiste des semi-conducteurs avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 60 euros.

Et puis ca roule toujours bien pour Renault en Bourse malgré l'annonce de ventes mondiales en repli de 9,4% en 2022 et une part de marché qui recule en Europe.

A noter enfin que LVMH (+0,59%) a passé la barre des 400 milliards d'euros de capitalisation après avoir inscrit un nouveau record à 803,30 euros en cours de séance. Le titre qui prend plus de 17% déjà en 2023.

Valeurs en baisse

SES Imagotag repart dans le rouge, plus fort repli du SBF 120

Derrière on retrouve Engie. BofA Global Research a dégradé l'action de l'énergéticien de "achat" à "sous-performance" avec un objectif de cours de 12 euros.

JCDecaux, et Atos sont également à la peine et sur le CAC 40 en plus d'Engie, ce sont Veolia, Publicis Groupe et Kering qui reculent.

