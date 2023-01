Le debrief Bourse du 12 janvier : le CAC 40 a franchi le seuil des 7000 points en séance

information fournie par Boursorama • 12/01/2023 à 18:20

Encore une belle séance pour le CAC 40 qui a franchi ce jeudi le seuil symbolique des 7.000 points, une première depuis février 2022, après la publication de l'indice des prix à la consommation de décembre aux Etats-Unis.

Notons quand même que depuis le début de l'année, l'indice phare de la place parisienne affiche un gain de 8%.

Le CAC 40 termine cette séance sur une hausse de 0,74% vers les 6975 points.

Du côté des valeurs,

Le secteur de la tech est à l'honneur avec Teleperformance qui grimpe de 3,99% après avoir enchaîné deux séances dans le rouge. Capgemini et Worldline sont également bien orientées et progressent de 3,3% et de 2,52%.

La plus forte hausse à la clôture est pour Unibail-Rodamco-Westfield qui avance de 4,24%.

A l'inverse, EssilorLuxottica se replie de 1,56%.

Dans le rouge aussi, Danone qui recule de 0,84%, certainement pénalisé par Deutsche Bank qui abaisse son objectif de cours de 50 euros contre 60 précédemment.

On passe maintenant au SBF 120 où Atos réalise une belle performance.

Pendant ce temps, sur l'indice large, Ubisoft dévisse. L'éditeur de jeux vidéos a en effet lancé un avertissement sur ses résultats 2022-2023 évoquant notamment la détérioration des conditions macroéconomiques.

Il faut avoir les nerfs solides en ce moment sur Orpea qui rechute. En cause, un communiqué du groupe rappelant qu'il est « engagé dans la négociation d'une restructuration financière drastique impliquant « une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer », fin de citation.

Et enfin terminons par les marchés américains où malgré une inflation qui confirme une accalmie des prix, la Bourse de New York évolue en baisse. Le marché avait en effet déjà intégré un indicateur conforme aux attentes.