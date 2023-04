Le debrief Bourse du 12 avril : le CAC 40 pas si rassuré par l'inflation US

information fournie par Boursorama • 12/04/2023 à 18:00

Si vous regardez le graphique du CAC 40 en séance, vous la voyez cette belle ligne droite ascendante en milieu de journée. Eh bien ça, c'est la réaction aux chiffres de l'inflation américaine. L'indice CPI de mars a augmenté de 0,1% seulement sur un mois et de 5% sur un an, quand le consensus compilé par Reuters tablait respectivement sur +0,2% et +5,2%.

Après cette fameuse ligne droite de hausse, l'indice a reflué et finit la journée sur une progression toute symbolique: +0,09% vers les 7.397 points et 3,2 milliards d'euros échangés. Bon, c'est tout de même un nouveaur record historique en clôture pour l'indice français.

Mais dans le détail, l'inflation américaine hors alimentation et énergie a atteint 0,4% sur un mois et 5,6% sur un an, après 5,5% en février. C'est conforme aux attentes mais cela a de quoi conforter la Fed dans sa volonté de continuer à reserrer la vis monétaire et ne pas engager trop vite le pivot tant attendu par les marchés : une hausse de 25 points de base à la prochaine réunion de mai est désormais jugée beaucoup plus probable. On prendra connaissance ce soir des minutes du dernier comité de politique monétaire pour tenter de mieux cerner les intentions de la banque centrale américaine.

Sur les marchés américains, la réaction est d'ailleurs un peu la même. Après une bonne entame, la tendance fait un peu pschitt à 17h45 : +0,07% pour le Dow Jones vers les 33.707 points, et même -0,3% sur le Nasdaq vers les 11.991 points.

Valeurs en hausse

Belle séquence pour Scor qui domine le SBF 120 aujourd'hui et signe une série de 9 séances de progression consécutives. Le réassureur profite aujourd'hui de la publication de ses objectifs annuels : il vise une croissance de sa valeur économique de 700 points de base au-dessus du taux sans risque dans le cadre d'hypothèses économiques de taux d'intérêt et taux de change constantes. Son ratio de solvabilité est lui attendu dans la plage optimale de 185 à 220%.

Autres valeurs bien orientées sur l'indice : OVH Cloud, Covivio et Faurecia.

Sur le CAC 40, c'est Publicis Groupe qui finit la journée en tête, devant Vivendi et Dassault Systèmes.

Valeurs en baisse

Air France-KLM avait du plomb dans l'aile et reculait de plus de 5%.

Atos repart déjà dans le rouge et sur le CAC 40, la tech était sous pression dans le sillage du Nasdaq à l'image de STMicro ou encore Worldline

