Le Debrief Bourse du 10 janvier : la Bourse de Paris marque le pas

10/01/2023

Après une belle progression depuis le début de l'année, le CAC 40 s'est fait plus hésitant aujourd'hui finissant la séance sur un repli de 0,55% vers les 6.869 points et presque 3 milliards d'euros échangés.

Une prudence légitime alors que le temps fort de la journée était un discours de Jerome Powell dans le cadre du symposium de la Banque de Suède. Mais le patron de la Fed n'a fait aucun commentaire sur l'inflation. Hier, deux membres de la banque centrale américaine avaient calmé les ardeurs des investisseurs en expliquant que les taux américains pourraient culminer au-dessus de 5% pendant une période prolongée.

Aux Etats-Unis, l'ambiance est plus positive mais ce n'est pas non plus l'enthousiasme débridé : A 17h45 le Dow Jones s'établit à +0,09% vers les 33.549 points, le Nasdaq à +0,23% vers les 10.665 points.

A noter la deuxième séance de forte hausse du très spéculatif Bed Bath and Beyond (+17%), valeur star des petits actionnaires américains, après avoir annoncé des résultats trimestriels médiocres qui la mettent sous la menace d'un placement sous protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites.

Valeurs en hausse

Orpea poursuit sa progression. Pour rappel, on apprenait hier dans "Les Échos" que la Caisse des dépôts et d'autres investisseurs institutionnels seraient prêts à investir plus de la majorité du milliard et demi d'euros dont le spécialiste de la dépendance à besoin. En contrepartie, ils exigent le contrôle de la gouvernance. Le groupe endetté à hauteur de 9 milliards doit trouver un accord d'ici la fin du mois, sous peine d'être placé en procédure de sauvegarde.

Derrière, SES Imagotag continue à reprendre des couleurs et Accor bénéficie du relèvement d'objectifs de cours de Morgan Stanley de 31 à 34 euros.

Renault aussi accélère, toujours selon "Les Échos", Emmanuel Macron aurait affirmé au Premier ministre japonais Fumio Kishida, que l'Etat français ne s'opposerait pas à la réorganisation de l'alliance entre le constructeur et son partenaire Nissan et au rééquilibrage des participations croisées entre les deux groupes. Stellantis est également bien orienté.

De son côté, Worldline continue à enquiller les séances de progression, +1,96% aujourd'hui et 7e journée dans le vert.

Valeurs en baisse

On assiste à des prises de bénéfices sur Solutions 30 après la forte progression du début d'année.

Derrière on retrouve Imery et la mauvaise passe se poursuit pour Ubisoft : l'éditeur de jeux vidéo cède désormais plus de 43% depuis six mois.

Sur le CAC 40, Eurofins Scientific repart à la baisse devant Saint-Gobain, Société Générale et Airbus.

EssilorLuxottica avait la vue un peu brouillée aujourd'hui. Sans doute un peu à cause de RBC, qui a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "performance du secteur" mais en relevant son objectif de cours de 150 à 155 euros.

