La famille de Sean 'Diddy' Combs quitte le tribunal après l'annonce du verdict

information fournie par AFP Video • 02/07/2025 à 19:30

La mère et les enfants de Sean "Diddy" Combs quittent le tribunal après que le magnat du hip-hop a été acquitté de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, les accusations les plus importantes portées contre lui, mais reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution à l'issue d'un procès hypermédiatisé à New York. IMAGES