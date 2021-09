"La carte postale" d'Anne Berest anime la rentrée littéraire

information fournie par France 24 • 21/09/2021 à 16:35

L’écrivaine et scénariste Anne Berest est l’invitée de "À l’Affiche !" pour son livre "La Carte postale" (Éd. Grasset), qui figure parmi les finalistes du prix Goncourt 2021. Dans ce roman, véritable enquête sur une tragédie familiale marquée par la Shoah, tout part d'une carte postale anonyme reçue dix ans plus tôt par la mère de l'autrice. Cette carte postale porte seulement les prénoms de quatre de ses ascendants, déportés et assassinés à Auschwitz en 1942. Point de départ d'une enquête pour retrouver son auteur anonyme, la carte postale constitue également un moyen pour Anne Berest de se réapproprier ses origines.