Khadja Nin et Ameenah Gurib-Fakim engagées pour la culture et le développement

France 24 • 29/06/2020 à 15:31

Amobé Mévégué accueille la chanteuse burundaise Khadja Nin pour évoquer ses combats pour le continent et son action en direction des personnes les plus vulnérables. Et puis, la scientifique mauricienne Ameenah Gurib-Fakim, ancienne présidente de la République de l'île Maurice, décrit le challenge culturel Boma Of Africa, qui prime des artistes de tout le continent. Enfin, à découvrir, le nouveau clip du rappeur camerounais Valsero.