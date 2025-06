Karol Nawrocki vote pour le second tour de l'élection présidentielle en Pologne

information fournie par AFP Video • 01/06/2025 à 14:45

Le candidat de droite Karol Nawrocki dépose son bulletin de vote à Varsovie pour le second tour de l'élection présidentielle polonaise. Une victoire de Nawrocki renforcerait le parti populiste Droit et Justice (PiS), qui a gouverné la Pologne entre 2015 et 2023, et pourrait conduire à de nouvelles élections législatives. 1ES IMAGES