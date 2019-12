Inondations en Afrique de l'Est : au moins 265 morts après plusieurs semaines de pluie

France 24 • 05/12/2019 à 23:49

A la une du journal de l'Afrique, au moins 265 morts en deux mois, à cause des intempéries dans huit pays d'Afrique de l'Est. Les fortes pluies ont provoqué des inondations, des coulées de boues et des glissements de terrain. Les dégâts sont considérables : des milliers de bétails ont été emportés et des centaines de milliers de personnes ont dû quitter leur foyer.