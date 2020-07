Industrie : "Les femmes doivent pouvoir se projeter dans des rôles modèles qui existent"

France 24 • 03/07/2020 à 14:41

En France, le secteur de l'industrie demeure dominé par les hommes. L'objectif du gouvernement est de le rendre plus mixte. Pourquoi est-ce important ? Comment y parvenir ? Pour notre invitée, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Économie et des Finances, c'est à la fois une question de justice et d'efficacité. Elle nous parle de son engagement pour l'égalité femmes-hommes et de la façon dont elle fait face au sexisme dans sa carrière.