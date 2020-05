Guillaume Soro visé par une plainte à Paris, un plaignant témoigne sur France 24

France 24 • 14/05/2020 à 22:29

Une plainte pour torture, assassinat et crimes de guerre, a été déposée à Paris contre Guillaume Soro et contre X. Les plaignants, de nationalités ivoirienne et française, accusent l'ancien chef rebelle d'avoir commandité, en 2004 et 2011, la mort de cinq personnes, membres ou ex-membres de la rébellion, dont Ibrahim Coulibaly. Notre correspondant à Abidjan Thaïs Brouck a rencontré l'un des plaignants, vous entendrez son témoignage.