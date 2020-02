Groupama AM élargit son expertise convertibles.

Partenaire • 06/02/2020 à 14:03

Forte d'une expérience de plus de 20 ans, Groupama AM renforce son expertise convertibles, en étendant son univers de gestion vers l'Europe, mais aussi l'Amérique du Nord et l'Asie, avec le fonds G Fund Global Convertible bonds (LU1856264822 - part NC). Jean Fauconnier, responsable de l'expertise convertibles et Romain Bocher, analyse gérant actions internationales et convertibles expliquent leur méthode pour sélectionner les obligations convertibles, en fonction des moteurs de performance (crédit, taux, actions) recherchés.