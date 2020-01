Grèves en France : plus d'un milliard d'euros d'impact à la SNCF et à la RATP

France 24 • 10/01/2020 à 10:46

37ème jour de grève en France contre la réforme des retraites, et toujours pas de compromis à l'horizon. Une grève dont l'impact sur l'économie française s'alourdit. Pour la SNCF et la RATP, la facture dépassera un milliard d'euros à eux deux, selon la ministre de la Transition écologique, en charge des transports. L'impact se fait aussi sentir pour les petits commerces et plusieurs restaurants sont menacés de faillite.