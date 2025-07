Français inculpés d'espionnage en Iran: accusations "infondées" (Barrot)

information fournie par AFP Video • 03/07/2025 à 12:18

"Si les chefs d'accusation qui ont été évoqués étaient confirmés, nous les considérions comme totalement injustifiés et infondés", affirme le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à propos des Français Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de trois ans, et inculpés pour "espionnage pour le Mossad", le service de renseignement extérieur israélien, pour "complot pour renverser le régime" et "corruption sur terre", selon une source diplomatique occidentale et l'entourage des détenus. SONORE