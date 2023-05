Financement de la transition écologique : un rapport préconise le recours à un impôt provisoire

information fournie par France 24 • 23/05/2023 à 09:47

Faut-il taxer les plus riches pour financer la transition énergétique ? Oui, affirme l'économiste Jean Pisani-Ferry, un des artisans du programme d'Emmanuel Macron en 2017, dans un rapport remis à Élisabeth Borne. Selon lui, les objectifs de réductions de CO2 nécessiteront 66 milliards d'euros d'investissements de plus par an d'ici 2030. Le recours à un "prélèvement exceptionnel" et l'endettement sont deux options envisagées. Elles sont rejetées par le ministre des Finances Bruno Le Maire.