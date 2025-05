information fournie par AFP Video • 11/05/2025 à 16:00

180 kg de bâche et sept personnes pour la hisser: l'affiche officielle de la 78e édition du Festival de Cannes, qui représente Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant dans le film de Claude Lelouch "Un homme et une femme", a été installée sur la façade du Palais des festivals.