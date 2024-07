information fournie par France 24 • 15/07/2024 à 17:53

La fracture du nez de Mbappé, la défaite de la France en quart de finale, et celle de l'Angleterre, in extremis, face à l'Espagne... mais aussi le jeu des joueurs croates et slovaques. Retour sur un mois de compétition haut en couleurs.