information fournie par France 24 • 27/08/2021 à 16:07

Le village de Guadix, en Andalousie, vit presque entièrement sous terre, au cœur de montagnes d'argile. Plus de 6 000 grottes y sont habitées : c'est la plus grande concentration de maisons troglodytes en Europe. Ces "cuevas" représentent un habitat de plus en plus recherché, en raison de ses vertus écologiques et économiques.