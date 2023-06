Éliminatoires CAN-2024 : avant le match Gabon-RDC, des Léopards sous pression

information fournie par France 24 • 16/06/2023 à 21:23

Les Léopards de la RDC défient les Panthères du Gabon lors de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN-2024 pour une rencontre à gros enjeux. Après sa victoire sur l'Italie (2-1), l'Espagne affrontera la Croatie en finale de la Ligue des Nations pour sa deuxième finale consécutive. Le Français Rudi Garcia a été nommé entraîneur de Naples. Il succède à Luciano Spalletti, et retrouve l’Italie sept ans après son départ de Rome. Comme chaque été, le bras de fer en Kylian Mbappé et le PSG repart de plus belle. L'attaquant a informé le club qu'il ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2024.