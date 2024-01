information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 23:33

J-1 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire dans 5 villes hôtes du 13 janvier au 11 février. Retour sur cette dernière semaine d'effervescence où dans tous les secteurs, on s'est mobilisé pour faire de cette compétition "la plus belle can de l'histoire".