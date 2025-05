Début de la messe d'inauguration du pape Léon XIV

information fournie par AFP Video • 18/05/2025 à 10:47

La messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV, devenu le 8 mai le premier pape américain de l'Histoire, débute sur la place Saint-Pierre au Vatican, en présence de dizaines de milliers de fidèles et de plus de 150 délégations étrangères. Après s'être recueilli sur la tombe de Saint Pierre, Robert Francis Prevost, 69 ans, est entré en procession avec les patriarches orientaux sur le parvis de la gigantesque place, devant un parterre de dirigeants étrangers, dont le vice-président américain JD Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. IMAGES