Debrief Bourse du 2 juin : le CAC 40 franchit un nouveau palier

Boursorama • 02/06/2020 à 18:53

Le CAC 40 semble bien décidé à poursuivre son ascension... L'indice phare parisien franchit un nouveau sommet, la barre des 4800 points, et termine vers les 4858 points, soit un peu plus de 2% de hausse. Il s'agit de son plus haut niveau depuis le 6 mars.

Les investisseurs espèrent évidemment que la reprise économique va s'accélérer après ce long sommeil forcé. Ce qui alimente de nouveau leur intérêt pour les actifs à risques.

La quasi-totalité des valeurs qui composent le CAC 40 sont en hausse.

En tête, la foncière Unibail Rodamco Westfield qui affiche une progression de 9,35% sur cette séance. Le groupe a annoncé que 65 de ses 90 centres commerciaux dans le monde sont désormais rouverts. Ils affichent en outre des taux de fréquentation encourageants.

Littéralement massacrées pendant le confinement, avec la mise à l'arrêt total du secteur aérien, les valeurs de l'aéronautique sont très bien orientées. Airbus gagne 7,17%, Safran 5,91%.

En outre, Saint-Gobain bénéficie notamment d'un relèvement de recommandation de JPMorgan qui passe de « neutre à « surpondérer" et révise son objectif de cours de 28 à 35 euros sur le spécialiste des matériaux de construction. Le titre progresse d'environ 5%.

La major pétrolière Total gagne 2,89% dans le sillage de la hausse des cours du pétrole. Les investisseurs veulent en effet croire à une prolongation de l'accord de réduction de la production d'or noir lors de la prochaine réunion de l'Opep et de la Russie qui pourrait avoir lieu cette semaine.

A l'inverse, Dassault Systems et Carrefour, valeurs défensives, sont en léger recul.

Sur le SBF 120, la foncière Klépierre est également en forte hausse +13,39%, après avoir indiqué ce week-end que l'intégralité de ses centres commerciaux sont ouverts en France.

Dans l'actualité également, TF1 profite de l'annonce d'un accord avec le groupe audiovisuel espagnol Mediapro en vue du lancement d'une chaîne de football en France appelée à diffuser 80% des matchs de la Ligue 1. Le titre gagne 6,71%.

A contrario, le secteur de la santé est pénalisé : -5,66% pour Biomérieux et -1,49% pour Ipsen.

Outre-atlantique, la Bourse de New-York a ouvert en hausse portée elle aussi par la remise en marche de l'économie et ce en dépit des manifestations qui prennent de l'ampleur dans le pays. A 18h heure de Paris, le Dow Jones progresse de 0,46%, le S and P 500 est en léger territoire positif tandis que le Nasdaq recule de 0,33%.