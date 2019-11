Debrief Bourse du 15 novembre : les espoirs d'accord commercial soutiennent la tendance

Boursorama • 15/11/2019 à 18:09

Nouveau record en séance à 5947 points pour le marché parisien qui clôture en belle hausse de 0, 65% à 5939 points. Même tendance à Wall Street qui vient de dépasser de nouveaux records de hauteurs, profitant de déclarations américaines encourageantes sur les discussions commerciales avec la Chine.

Pour rappel, après avoir douté en début de semaine sur les chances de parvenir à un accord, les investisseurs ont repris espoir après des déclarations encourageantes du conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow qui a laissé entendre que les négociations commerciales en étaient aux « dernières finitions ». Dans ce contexte, le CAC s'adjuge 0,81% sur la semaine.

Du coté des valeurs, Orange préparerait selon le Financial Times la scission de ses tours mobiles, qui pourrait augmenter sa valorisation de plus de 10 milliards d'euros. D'après une source du FT, la décision de placer les tours mobiles dans une entreprise séparée a été prise en vue de la journée investisseurs mais le conseil d'administration n'a pas encore adopté de projet détaillé.

Lanterne rouge du SBF120, Vallourec a confirmé ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre. La parapétrolière a réduit sa perte nette à 60 millions d'euros contre -92 millions un an plus tôt et a doublé le résultat brut d'exploitation qui ressort à 84 millions contre 43 millions, mais ce n'est pas suffisant pour le marché qui sanctionne la valeur.

En tête du CAC, Saint Gobain profite d'une note d'Oddo qui confirme son opinion Achat avec un objectif de 42 euros après avoir pris connaissance de sa dernière acquisition, un spécialiste de la plaque de plâtre aux Etats-Unis pour montant de 1.3 MdE, un prix jugé « cohérent » par le bureau d'analyses.

Après avoir été sous pression cette semaine, le titre SES profite de rachats à bons comptes. L'opérateur satellitaire avait été pénalisé par une dégradation de recommandation de JP Morgan qui a abaissé sa recommandation de "surpondérer" à "neutre" sur le dossier, avec un objectif de cours qui avait été abaissé de 28 à 22 euros.

Sur le marché des changes l'euro récupère un peu de terrain face au dollar et se rapproche du seuil des 1,1050$.