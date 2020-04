Covid-19 en Chine : Retour à l'école dans une ambiance ultra-sécurisée

France 24 • 28/04/2020 à 10:58

Masques et contrôles de température : collégiens et lycéens chinois ont fait une rentrée ultra-sécurisée lundi 27 avril dans les métropoles de Pékin et Shanghai, après près de quatre mois de grandes vacances pour cause d'épidémie.