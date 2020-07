France 24 • 08/07/2020 à 18:23

Cette semaine, Cap Amériques revient sur la gestion de la crise du coronavirus outre-Atlantique. Le Covid-19 poursuit sa rapide et inquiétante progression aux États-Unis, devenu le pays le plus endeuillé de la planète, avec plus de 128 000 morts. Il enregistre désormais un quart des malades dans le monde.