Coronavirus : vers un reconfinement ?

France 24 • 07/07/2020 à 20:08

Sitôt passé le confinement, les cas de coronavirus sont repartis à la hausse dans plusieurs pays. Chine d'abord, puis Iran, Inde, États-Unis et maintenant Australie et Espagne, l'épidémie de covid-19 se répand à nouveau poussant des agglomérations à reconfiner. 60% de l'ensemble des cas recensés dans le monde depuis le début de l'épidémie ont été signalés au cours du seul dernier mois, avec une accélération qui laisse présager du pire. S'agit-il de foyers de contagion isolés ou bien d'une flambée épidémique plus générale et plus globale - la fameuse "deuxième vague", tant redoutée ?