Coronavirus en Iran : après la mort d'un haut conseiller, les restrictions s'intensifient

France 24 • 04/03/2020 à 12:20

En Iran, troisième pays le plus touché par le Coronavirus après la Chine et la Corée du Sud, les mesures de restriction et de sécurité sanitaire s'intensifient. Avec 2 336 cas confirmés au total, l'Iran s'oblige à adopter des mesures drastiques tout comme la Chine l'a fait.