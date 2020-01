Coronavirus en Chine : Le virus pourrait muter et se propager plus facilement

France 24 • 22/01/2020 à 11:42

Le coronavirus apparu en Chine il a quelques jours a déjà fait 9 morts. Plus faible que le SRAS, le virus serait cependant tout aussi contagieux. Les autorités chinoises appellent les habitants de Wuhan à ne pas se déplacer, et les personnes souhaitant s'y rendre à ne pas y aller, afin de limiter la propagation de l'épidémie à l'approche du nouvel an chinois.