Coronavirus : Au Nigeria, Lagos et Abuja entrent en confinement pour 14 jours

France 24 • 30/03/2020 à 22:22

Près de 30 millions de Nigérians sont confinés dès ce lundi soir. Deux villes sont concernées : la mégalopole Lagos, plus grande ville d'Afrique, et la capitale Abuja. Les magasins de nourriture et stations-service resteront ouverts. Le pays enregistre 97 cas de coronavirus. En République Démocratique du Congo, le confinement total devait commencer samedi à Kinshasa mais la mesure a été reportée la veille de son lancement à une date ultérieure. Les politiques et acteurs de la société civile y voient un couac de la part du gouvernement. 81 cas de Covid-19 sont répertoriés dans le pays.