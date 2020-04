Coronavirus au Brésil : Bolsonaro persiste dans le déni

France 24 • 09/04/2020 à 12:44

Jair Bolsonaro ne cesse de minimiser l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 et fustige les mesures de confinement prises dans le monde et par la majorité des États brésiliens, leur opposant la nécessité de préserver l'économie et l'emploi. Son ministre de la Santé alerte sur le manque de moyens et défend, quant à lui, le confinement.