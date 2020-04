Confinement : ouvrons nos horizons grâce à la tech !

France 24 • 17/04/2020 à 20:13

Cette semaine, Tech 24 propose d'ouvrir les horizons, malgré le confinement ! Le mouvement dit d'Open science pourrait-il s'avérer crucial dans la lutte contre le coronavirus ? Nous en parlons avec le biohacker Thomas Landrain. Nous partons ensuite en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal, au Nigéria et au Cameroun, à la découverte des dernières innovations collaboratives, avant de nous évader, via la réalité virtuelle et augmentée, dans des lieux culturels du monde entier.