Confinement en banlieue : à Aulnay-sous-Bois la solidarité face à la précarité

France 24 • 14/04/2020 à 18:01

En banlieue parisienne, les habitants font partie des personnes les plus vulnérables face aux conséquences du confinement. Les facteurs de précarité sont décuplés dans certaines villes notamment en Seine Saint Denis, département le plus pauvre de la métropole, où le taux de mortalité lié au Covid un des plus élevés... A Aulnay sous bois, la solidarité entre associations et habitants est un véritable secours pour les plus démunis. Reportage de Taline Oundjian et Mohamed Farhat.