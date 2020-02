Comment aborder les marchés d'actions en 2020 ?

Partenaire • 06/02/2020 à 09:22

Interview de Sophie Chauvellier, Gérante chez Dorval AM, et Nuno Teixeira, Directeur de gestion cross-asset chez Natixis IM Solutions. Après une année 2019 riche en rebondissements et marquée par une hausse de bourses mondiales de près de 25 %, comment se positionner en 2020 sur les marchés actions ? Pour répondre à cette question et dessiner leurs thématiques d'investissement, les experts se fondent sur leurs prévisions d'évolution de la conjoncture. Or les gestionnaires de Dorval AM estiment qu'après avoir atteint un point bas cet été, l'économie retrouvera peu à peu des couleurs. Cette modeste accélération de l'activité devrait favoriser des rotations de portefeuille...

Retrouvez ici d'autres analyses des experts de Natixis Investment Managers pour 2020.