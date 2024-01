information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 23:41

On connait désormais le premier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024. Après sa victoire (3-0) contre le Mozambique, vendredi 19 janvier, au stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan – et cinq jours après avoir triomphé du Ghana – le Cap-Vert conserve la première place du groupe B avec six points. Fort de ses deux victoires, il obtient également son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition.