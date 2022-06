Bourso-Campus : Pourquoi s’intéresser au crowdfunding immobilier ?

information fournie par Boursorama • 20/06/2022 à 15:38

C'est un type d'investissement dont on parle de plus en plus : le crowdfunding ou financement participatif, surtout dans sa variante immobilière. Le crowdfunding immobilier a généré près d'un milliard d'euros de collecte en 2021. Il séduit les investisseurs en raison d'un ticket d'entrée modeste, en pratique moins élevé que sur d'autres classes d'actifs immobiliers, et par un retour sur investissement qui peut se faire au bout de deux ans en moyenne. La rentabilité affichée, de l'ordre de 9% contribue à l'engouement des investisseurs. Du côté des promoteurs qui cherchent à financer leurs projets, le recours à une plateforme leur permet de lever des fonds plus rapidement qu'auprès d'une banque. Les plateformes qui servent d'intermédiaire entre les promoteurs et les investisseurs ne sont pas inactives et étudient les projets qui leur sont soumis. La plateforme se rémunère en prélevant un pourcentage sur le montant des fonds levés. Les projets financés concernent la promotion immobilière (construction de logements neufs) ou la réhabilitation de logements anciens. Les projets se concentrent en grande majorité sur l'immobilier résidentiel et assez peu sur les commerces ou les bureaux. Le caractère réel de l'investissement immobilier et l'ancrage local de certains projets contribue à séduire les investisseurs. Un mot sur la fiscalité du crowdfunding immobilier qui n'entre pas dans la catégorie des revenus fonciers mais dans celle du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), appelé aussi Flat-tax. Un argument supplémentaire pour les investisseurs qui s'intéressent à ce secteur. Enfin, le risque de perte en capital bien que limité reste réel et doit pousser l'investisseur à diversifier les projets sur lesquels il investit pour limiter les risques.

